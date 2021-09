Il caso di Luca Morisi, guru dei social della Lega, indagato per droga (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Luca Morisi, ex guru social di Matteo Salvini, è indagato dalla procura di Verona per una vicenda di droga. Lui dichiara la sua innocenza, ma al leader della Lega e a tutto il Carroccio chiede scusa per la sua "debolezza". Matteo Salvini, che non nega di essersi arrabbiato e anche di "brutto" per questa storia, non gli volta le spalle. Gli allunga la mano perché "l'amicizia" è la "vita", spiega. Tutto comincia a metà agosto quando durante un controllo vengono fermati tre giovani e nell'auto hanno un flacone di droga liquida, che dicono gli sia stata fornita da Morisi. La procura di Verona apre un fascicolo con l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti ("Produzione, ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI -, exdi Matteo Salvini, èdalla procura di Verona per una vicenda di. Lui dichiara la sua innocenza, ma al leadere a tutto il Carroccio chiede scusa per la sua "debolezza". Matteo Salvini, che non nega di essersi arrabbiato e anche di "brutto" per questa storia, non gli volta le spalle. Gli allunga la mano perché "l'amicizia" è la "vita", spiega. Tutto comincia a metà agosto quando durante un controllo vengono fermati tre giovani e nell'auto hanno un flacone diliquida, che dicono gli sia stata fornita da. La procura di Verona apre un fascicolo con l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti ("Produzione, ...

