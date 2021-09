Il capo della “Bestia” social di Salvini rischia il carcere: Luca Morisi indagato per droga (Di lunedì 27 settembre 2021) Una bomba si abbatte sull’ultima settimana della campagna elettorale delle Amministrative il guru social di Salvini, il capo della famigerata Bestia Luca Morisi è indagato dalla Procura di Verona per cessione di droga. I dettagli Foto YoutubeUna clamorosa bomba mediatica e, politica, si abbatte con la forza di un uragano sull’ultima settimana della campagna elettorale per le Amministrative. Ricordiamo che il prossimo 3 e 4 ottobre si vota in oltre 1348 comuni tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste. Milioni di cittadini eleggeranno il sindaco della propria città ed inevitabilmente daranno un giudizio sulle scelte politiche degli ultimi tre anni. In ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) Una bomba si abbatte sull’ultima settimanacampagna elettorale delle Amministrative il gurudi, ilfamigeratadalla Procura di Verona per cessione di. I dettagli Foto YoutubeUna clamorosa bomba mediatica e, politica, si abbatte con la forza di un uragano sull’ultima settimanacampagna elettorale per le Amministrative. Ricordiamo che il prossimo 3 e 4 ottobre si vota in oltre 1348 comuni tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste. Milioni di cittadini eleggeranno il sindacopropria città ed inevitabilmente daranno un giudizio sulle scelte politiche degli ultimi tre anni. In ...

