(Di lunedì 27 settembre 2021)è concentrata su Ballando con le Stelle, al via sabato 16 ottobre, ma con un occhio guarda già a Il, il suo altrodi successo in onda su Rai1. C’è voglia di Tale e Qualee c’è voglia dell’altrooriginale dove i vip cantano mascherati. I telespettatori torneranno da casa a chiedersi: chi canta dietro la maschera? Le frasi cult della regina di Rai1 – Chi c’è dietro la maschera? Giù la maschera! – si sono rivelate un boomerang per Star in the Star, loclone di Ilary Blasi a rischio chiusura dopo i dati disastrosi delle prime due puntate. Il pubblico ha voltato le spalle a programmi già visti, preferendo gli originali. Detto questo,torna il...

Advertising

Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO 2022: ECCO QUANDO INIZIA LO SHOW DI MILLY CARLUCCI (ANTEPRIMA) - gianlu_79 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO 2022: ECCO QUANDO INIZIA LO SHOW DI MILLY CARLUCCI (ANTEPRIMA) - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO 2022: ECCO QUANDO INIZIA LO SHOW DI MILLY CARLUCCI (ANTEPRIMA) - FreddieTee : @martyisnt96 Esatto. Bastava prendere De Martino (che mi piace molto) e dargli Il cantante mascherato o Tale e Quale Show. - inarteziogio : Il pubblico di Rai 1 sa che Mascolo si fa chiamare Ben perché lo disse Facchinetti a Il cantante mascherato, arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : CANTANTE MASCHERATO

YouMovies

... subito dopo quell'esperienza viene chiamata a far parte del corpo di ballo di diversi programmi, da 'Domenica In' a 'The Voice', fino a 'Colorado' e 'Il'. Chi è Talisa Jade ......programma però fin dal suo annuncio è stato subito sommerso dalle critiche e accusato di essere troppo simile ad altri due programmi di successo ovvero 'Tale e Quale Show' e 'Il'. ...Cià che c'è da sapere su Katia Ricciarelli, dalla biografia, alla vita privata fino al Grande Fratello Vip. Tutte le informazioni su Katia Ricciarelli, soprano, attrice e personaggio televisivo, dalla ...Infatti, prima del suo debutto 'Star in the star' è stato accusato di aver copiato 'Il cantante mascherato' di Milly Carlucci e 'Tale e quale show' di Carlo Conti. Mediaset chiude 'Star in the star'?