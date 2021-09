Il calcio ha bisogno dello spettacolo della Superlega, dice Andrea Agnelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Pubblichiamo la lettera agli azionisti di Andrea Agnelli presentata in occasione della relazione finanziaria della Juventus al 20 giugno 2021. Il presidente del club bianconero parla dello sviluppo della società, delle difficoltà dovute alla pandemia, della Superlega, delle nuove piattaforme per vedere le partite e di come gestire un grande club dello sport più popolare del mondo. Cari Azionisti, le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state accompagnate da uno straordinario sviluppo della Società in termini di ricavi, affermazione del brand nel panorama globale, infrastrutturale (Stadium e Village), progettualità sportiva (Women e U23) e di organico. Sono convinto che la Juventus abbia, oggi, le caratteristiche ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 settembre 2021) Pubblichiamo la lettera agli azionisti dipresentata in occasionerelazione finanziariaJuventus al 20 giugno 2021. Il presidente del club bianconero parlasvilupposocietà, delle difficoltà dovute alla pandemia,, delle nuove piattaforme per vedere le partite e di come gestire un grande clubsport più popolare del mondo. Cari Azionisti, le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state accompagnate da uno straordinario sviluppoSocietà in termini di ricavi, affermazione del brand nel panorama globale, infrastrutturale (Stadium e Village), progettualità sportiva (Women e U23) e di organico. Sono convinto che la Juventus abbia, oggi, le caratteristiche ...

