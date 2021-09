Il bollettino Covid di oggi 27 settembre: 1.772 nuovi casi e 45 vittime (Di lunedì 27 settembre 2021) Il dimezzamento dei tamponi fa risalire il tasso di positività all’1,4%: in aumento i ricoveri, anche in terapia intensiva Leggi su lastampa (Di lunedì 27 settembre 2021) Il dimezzamento dei tamponi fa risalire il tasso di positività all’1,4%: in aumento i ricoveri, anche in terapia intensiva

Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - CorriereUmbria : Covid, 1.772 nuovi casi e 45 morti: ancora in calo la curva epidemica in Italia #Covid #bollettino… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, ancora cinque decessi e leggero aumento dei ricoveri in terapia intensiva - Libero_official : Il bollettino #Covid del 27 settembre registra 1.772 nuovi casi e 45 decessi. Si segnalano zero contagi in #Molise… - RCN_101 : #Calabria #covid_19 Le persone risultate positive al #Coronavirus sono + 107 rispetto a ieri. -