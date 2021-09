Il ballerino Nunzio eliminato da Amici 21 attacca Todaro: “Si è vendicato, tutta Italia ha visto che persona è” (Di lunedì 27 settembre 2021) Erano quasi tutti convinti che nella scuola di Amici 21 entrasse Nunzio. Sicuramente il ballerino era quasi certo di avere già conquistato il banco di Amici. E invece, è stato Mattia a entrare nella scuola convincendo i commissari esterni chiamati a dare un giudizio. Il maestro Raimondo Todaro infatti, aveva deciso di non scegliere in prima persona, avendo un pregresso con Nunzio, che era stato infatti un suo allievo. E oggi Nunzio ha avuto un duro sfogo proprio contro il maestro che si sarebbe comportato con lui da “Ponzio Pilato” vendicandosi di quello che fece quando era solo un bambino di 13 anni. Nunzio pensa che Raimondo si sia vendicato perchè lui lasciò la scuola che stava frequentando…Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021) Erano quasi tutti convinti che nella scuola di21 entrasse. Sicuramente ilera quasi certo di avere già conquistato il banco di. E invece, è stato Mattia a entrare nella scuola convincendo i commissari esterni chiamati a dare un giudizio. Il maestro Raimondoinfatti, aveva deciso di non scegliere in prima, avendo un pregresso con, che era stato infatti un suo allievo. E oggiha avuto un duro sfogo proprio contro il maestro che si sarebbe comportato con lui da “Ponzio Pilato” vendicandosi di quello che fece quando era solo un bambino di 13 anni.pensa che Raimondo si siaperchè lui lasciò la scuola che stava frequentando…Il ...

