I vigili del fuoco rimuoveranno il resti della Funivia del Mottarone

(Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Saranno le condizioni meteo, piuttosto incerte in questi giorni, a deterninare la cadenza dei tempi, ma la procedura è ormai decisa: la rimozione del relittocabina numero 3Stresa-, precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone, sarà effettuata tramite un elicottero deidel. I dettagli dell'operazione saranno illustrati agli avvocati e ai tecnici dei 14 indagati e delle 53 parti lese in una riunione che si terrà a palazzo di giustizia a Verbania alle 10 di martedì. Alla riunione saranno presenti anche i consulenti tecnici nominati dalla procuratrice Olimpia Bossi. Un particolare è già noto: per consentire all'elicottero di avvicinarsi, agganciare, e sollevare quel che restacabina, pesante ...

... precipitata il 23 maggio scorso causando la morte di 14 persone, sarà effettuata tramite un elicottero deifuoco . I dettagli dell'operazione saranno illustrati agli avvocati e ai tecnici ...