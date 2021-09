I sindacati da Draghi. Landini: vado per discutere. Salario minimo, Bonomi apre (Di lunedì 27 settembre 2021) Sul tavolo molti temi: sicurezza sul lavoro, investimenti, blocco dei licenziamenti, riforma degli ammortizzatori sociali e ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) Sul tavolo molti temi: sicurezza sul lavoro, investimenti, blocco dei licenziamenti, riforma degli ammortizzatori sociali e ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Patto per l’Italia di Draghi? Non si può lavorare solo con Confindustria. Vanno coinvolti i sindacati e tut… - EnricoLetta : Bene! #Draghi lancia a Sindacati e Imprese la proposta di un grande Patto per il lavoro e la crescita. Noi siamo d’… - PinascoDanilo : RT @OGiannino: Questo Draghi è proprio un provocatore eh…vuole aumentare la PRODUTTIVITÀ’??? Ma se da 20 anni la gara tra partiti sindacati… - rpp_tweet : RT @OGiannino: Questo Draghi è proprio un provocatore eh…vuole aumentare la PRODUTTIVITÀ’??? Ma se da 20 anni la gara tra partiti sindacati… - TommyBrain : Giornalisti e sindacati al guinzaglio di Draghi. (E quando glielo diciamo si offendono…)' -