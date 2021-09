I risultati di Serie A, 6ª giornata: Venezia e Torino si dividono la posta, la classifica (Di lunedì 27 settembre 2021) Il campionato di Serie A è entrato nella fase calda, si è giocata la 6ª giornata. Nelle prime partite colpo esterno del Milan che si conferma una seria candidata alla vittoria dello scudetto, decisivo un gol di Brahim Diaz. Gol e spettacolo tra Atalanta e Inter, il big match si è concluso sul risultato di 2-2. Bellissima anche la sfida salvezza tra Genoa e Verona, la prima della nuova proprietà USA ha regalato spettacolo, 3-3 il punteggio. Continua il buon momento della Juventus, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri. L’Empoli è sempre più una sorpresa, la Fiorentina si riscatta. Tre punti anche per il Sassuolo contro la Salernitana. La Lazio vince un derby bellissimo contro la Roma. Il Napoli non si ferma più, successo anche contro il Cagliari. Nell’ultimo match pareggio tra Venezia e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) Il campionato diA è entrato nella fase calda, si è giocata la 6ª. Nelle prime partite colpo esterno del Milan che si conferma una seria candidata alla vittoria dello scudetto, decisivo un gol di Brahim Diaz. Gol e spettacolo tra Atalanta e Inter, il big match si è concluso sul risultato di 2-2. Bellissima anche la sfida salvezza tra Genoa e Verona, la prima della nuova proprietà USA ha regalato spettacolo, 3-3 il punteggio. Continua il buon momento della Juventus, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri. L’Empoli è sempre più una sorpresa, la Fiorentina si riscatta. Tre punti anche per il Sassuolo contro la Salernitana. La Lazio vince un derby bellissimo contro la Roma. Il Napoli non si ferma più, successo anche contro il Cagliari. Nell’ultimo match pareggio trae ...

Advertising

news_mondo_h24 : Serie A, Venezia-Torino LIVE - Ssss4r4 : RT @paulsensbones: la stampa turca non smette di cadere più in basso… burcu sta interpretando esra in modo magistrale e la serie ha dei buo… - mammolaele12 : RT @paulsensbones: la stampa turca non smette di cadere più in basso… burcu sta interpretando esra in modo magistrale e la serie ha dei buo… - paulsensbones : la stampa turca non smette di cadere più in basso… burcu sta interpretando esra in modo magistrale e la serie ha de… - PISAinVIDEO : 6^ giornata Serie BKT: i risultati e la classifica aggiornata -