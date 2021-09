I rave sì, le manifestazioni no: Lamorgese annuncia pugno di ferro contro il vicequestore no green pass (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 — il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha bollato come «gravissime» le dichiarazioni del vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò intervenuta sul palco della manifestazione no green pass dell’altro ieri a Roma, e ha fatto sapere di stare «seguendo la vicenda personalmente con il capo della polizia Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante in carico all’interessata». Insomma, il rave con un morto, tre stupri e fiumi di droga sì; la questione migratoria? Non pervenuta. Una manifestazione contro il passaporto vaccinale? Assolutamente proibito: pugno di ferro, e tanti saluti, nemmeno si trattasse di una minaccia all’ordine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 — il ministro dell’Interno Lucianaha bollato come «gravissime» le dichiarazioni delNunzia Alessandra Schilirò intervenuta sul palco della manifestazione nodell’altro ieri a Roma, e ha fatto sapere di stare «seguendo la vicenda personalmente con il capo della polizia Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante in carico all’interessata». Insomma, ilcon un morto, tre stupri e fiumi di droga sì; la questione migratoria? Non pervenuta. Una manifestazioneilaporto vaccinale? Assolutamente proibito:di, e tanti saluti, nemmeno si trattasse di una minaccia all’ordine ...

