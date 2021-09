I nostri telefoni ci spiano? L'esperimento a "Striscia" mai fatto prima in tv: ecco cosa succede davvero (Di lunedì 27 settembre 2021) I nostri telefoni ci ascoltano? E' una domanda che molti si saranno fatti almeno una volta nella vita. Striscia la Notizia ha provato a rispondere con il servizio di Marco Camisani Calzolari, che per la prima volta ha tentato un esperimento interattivo in tv. L'intento è quello di dimostrare che gli smartphone spesso riescono a spiare gli utenti, a loro insaputa, per vendere i loro dati ad agenzie di marketing. Agenzie che poi mostrano agli utenti delle offerte pubblicitarie ad hoc. "I nostri telefoni ci ascoltano e lo fanno con sistemi sempre più accurati", ha detto l'esperto informatico. Poi l'esperimento: "Pronti? Io dirò delle frasi e voi alzerete il volume del televisore avvicinando il telefono. Così il cellulare potrà ascoltare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ici ascoltano? E' una domanda che molti si saranno fatti almeno una volta nella vita.la Notizia ha provato a rispondere con il servizio di Marco Camisani Calzolari, che per lavolta ha tentato uninterattivo in tv. L'intento è quello di dimostrare che gli smartphone spesso riescono a spiare gli utenti, a loro insaputa, per vendere i loro dati ad agenzie di marketing. Agenzie che poi mostrano agli utenti delle offerte pubblicitarie ad hoc. "Ici ascoltano e lo fanno con sistemi sempre più accurati", ha detto l'esperto informatico. Poi l': "Pronti? Io dirò delle frasi e voi alzerete il volume del televisore avvicinando il telefono. Così il cellulare potrà ascoltare ...

