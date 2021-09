I legali | ecco perchè batteremo l’UEFA sulla Superlega

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli avvocati che agiscono per conto di A22, la società con sede a Madrid che si trova alle spalle dellaeuropea (ESL), affermano di aspettarsi di sconfiggere la UEFA di fronte alla Corte di Giustizia europea, sfidando quella che sostengono sia la posizione monopolistica dell’ente calcistico. Secondo quanto riportato da Off The Pitch, i L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : legali ecco

Corriere della Sera

Italia Consulenze e hotel di lusso:gli affari segreti di Giuseppe Conte Emiliano Fittipaldi ... Antonella Polimeni, lo stima così tanto da avergli affidato la responsabilità degli Affari...... senza entrare nelle "raffinatezze"che hanno determinato tale risultato, abbiamo tre ...perché il fatto non costituirebbe reato. Secondo la tesi del professor Fiandaca, qui manca il dolo. L'...UDINE. In aula, alla lettura del dispositivo, lui non c’era. Ha preferito aspettare fuori, incrollabile nella volontà di vedere riconosciuta la propria innocenza, ma terrorizzato all’idea di sentirsel ...Il ritorno al posto di lavoro fisico dopo il COVID-19 comporta una miriade di complicazioni legali, del personale e delle pubbliche relazioni aziendali; Per ...