I bastardi di Pizzofalcone | chi è Antonio Folletto | l’attore che fa Aragona? Età | moglie | figlio | padre | film | Gomorra | Instagram

Leggi su donnapop

(Di lunedì 27 settembre 2021)che interpretanella serie tv Idi, ha maturato fin da piccolo la passione per il cinema e la televisione e ha lavorato in importanti produzioni, sia per il grande, sia per il piccolo schermo. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Fino all’ultimo battito: chi è Fortunato Cerlino,che fa Cosimo...