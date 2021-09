I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3, SECONDA PUNTATA: ARRIVA IL NUOVO COMMISSARIO ELSA MARTINI (Di lunedì 27 settembre 2021) La scomparsa di una professoressa e l’arrivo del NUOVO COMMISSARIO ELSA MARTINI, interpretata da Maria Vera Ratti, sono al centro della SECONDA PUNTATA della terza stagione de I BASTARDI di PIZZOFALCONE, la celebrata serie di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono. I BASTARDI di PIZZOFALCONE 3, Episodio 2 – VUOTO La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su una intuizione? È di questo parere la nuova ARRIVAta tra i BASTARDI, il COMMISSARIO MARTINI, una donna dai ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 settembre 2021) La scomparsa di una professoressa e l’arrivo del, interpretata da Maria Vera Ratti, sono al centro delladella terza stagione de Idi, la celebrata serie di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono. Idi3, Episodio 2 – VUOTO La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e molto odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su una intuizione? È di questo parere la nuovata tra i, il, una donna dai ...

Advertising

bubinoblog : I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3, SECONDA PUNTATA: ARRIVA IL NUOVO COMMISSARIO ELSA MARTINI - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Tornano su Rai1 “I bastardi di Pizzofalcone”. Con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini e Tosca … - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E LITTLE BIG ITALY - bubinoblog : GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E LITTLE BIG ITALY - liberaurora : Della giornata di oggi salvo solo che è il compleanno di mia sorella (??), l'arrivo di Teresio al Paradiso (quando… -