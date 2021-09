I Bastardi di Pizzofalcone 3 | le anticipazioni della puntata del 27 settembre

(Di lunedì 27 settembre 2021) In prima serata su Rai Uno andrà in onda la secondaterza stagione de “Idi” Il lunedì di Rai Uno fa rima con Idi. La serie ha riscosso talmente tanto successo da essere arrivata alla sua terza stagione. E’ una delle gradite conferme dei palinsestinuova stagione televisiva. Stasera andrà in onda la secondaterza stagione nella prima serata di Rai Uno, subito dopo I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus. La serie vanta la regia di Monica Vullo e un cast di attori che ha saputo rendere al meglio le dinamiche e gli intrecci al centroserie. Nel cast tutto italiano ci sono: Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio ...

Va in onda stasera lunedì 27 settembre alle 21:25 su Rai1 il secondo episodio della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Ricorderete che la seconda stagione si era conclusa con un attentato in cui erano rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie. Con l'inizio della terza stagione siamo ... In prima serata su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata della terza stagione de "I bastardi di Pizzofalcone" ... Tutto quello che c'è da sapere su Maria Vera Ratti, che interpreta il nuovo personaggio di Elsa Martini in I bastardi di Pizzofalcone.