I Bastardi di Pizzofalcone 3: anticipazioni terza puntata di domenica 3 ottobre 2021

I Bastardi di Pizzofalcone Tre registi per tre stagioni de I Bastardi di Pizzofalcone: dopo Carlo Carlei e Alessandro D'Alatri, a dirigere il nuovo capitolo è una donna, Monica Vullo, che ha già firmato due stagioni di Distretto di Polizia, due di Don Matteo e più di recente Oltre la Soglia. Le sei puntate inedite sono state girate ancora una volta a Napoli, cuore pulsante della serie senza la quale, secondo la regista, "tutto sarebbe solo il resto di niente". A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. 3×03 Rose: Quando si ritrova coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi deve fare i conti con i demoni del suo passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole ...

