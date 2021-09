I 50 animali più famosi del cinema

Leggi su wired

(Di lunedì 27 settembre 2021) Quante volte ci è capitato di dire “quell’attore è proprio un cane”? Ma anche un gatto, una civetta, una scimmia e chi più ne ha, più ne metta. Diil grande schermo è davvero pienissimo. Ce ne sono alcuni che hanno popolato il nostro immaginario collettivo. E altri che continuano a popolarlo in maniera indelebile come il cavallo Artax del fantasy movie La Storia Infinita. O il dolcissimo labrador Marley che tante lacrime ci ha fatto versare. Personaggi fulcro di divertimento, che ci hanno fatto paura o sono riusciti a farci sognare, tirando fuori il nostro lato più tenero. Una cosa, però, accomuna tutti: a suon di bau, miao, qua qua hanno rappresentato (e rappresentano) la storia della settima arte. Per non parlare, poi, dei film che si candidano a lanciare le icone di domani. Come Finch, pellicola post-apocalittica (su Apple TV dal 5 novembre) con Tom Hanks ...