Horizon Forbidden West sviluppato e testato su PS4 e PS5 offrirà un' esperienza ' ugualmente coinvolgente'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Guerrilla Games ha svelato nuovi dettagli suin un lungo post su PlayStation Blog: oltre a parlare dell'evoluzione di Aloy da un capitolo all'altro, il team ha anche discusso dei miglioramenti offerti grazie a PlayStation 5. L'artista principale dei personaggi Bastien Ramisse ha dichiarato: "Ogni generazione di console fornisce la potenza extra che ci serve per creare modelli dei personaggi ancora più densi di poligoni e con dettagli sempre più particolareggiati per superfici, sagomature, texture e materiali, giusto per fare qualche esempio. Il nuovo hardware di PlayStation 5 non potenzia unicamente il lato visivo: abbiamo anche aumentato il numero di giunture nei modelli per migliorare ulteriormente deformazioni ed espressioni facciali, creando personaggi ancora più credibili e realistici. Nel complesso, è un ...

Eurogamer_it : #HorizonFrbiddenWest testato e sviluppato contemporaneamente su #PS4 e #PS5. - GamingTalker : Horizon Forbidden West, niente compromessi per la versione PS4: dettagli sull'evoluzione di Aloy… - misteruplay2016 : Horizon Forbidden West e l’evoluzione di Aloy analizzata da Guerrilla Games - GamingToday4 : Horizon Forbidden West: l’evoluzione di Aloy spiegata da Guerrilla Games - Multiplayerit : Horizon Forbidden West: l'evoluzione di Aloy spiegata da Guerrilla Games -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden

Dopo tutto il rumore generato intorno adWest , in merito alla questione delle versioni cross - gen del gioco, si torna a parlare proprio della versione PS4 in rapporto a quella PS5. In origine,Zero Dawn fu un vero ...West non si limita a mostrare l'evoluzione della personalità di Aloy: le offre anche una maggiore libertà di esplorare e vivere il mondo che la circonda. " InWest ...Nuovi dettagli sulle differenze tra Horizon Forbidden West per PS4 e PS5. Una delle prossime esclusive Sony è Horizon Forbidden West, e Guerrilla Games è tornata a parlare del gioco in un nuovo post s ...In un lungo articolo pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Guerrilla Games ha parlato della differenza tra la versione PS5 e quella PS4 di Horizon ...