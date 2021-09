Horizon Forbidden West: equipaggiamento e vestiti daranno ad Aloy nuove abilità (Di lunedì 27 settembre 2021) Manca qualche mese a Horizon Forbidden West ma le informazioni sul nuovo open world Guerrilla cominciano a susseguirsi. In un post su PlayStation Blog infatti, si è parlato degli upgrade di Aloy, a cominciare da un nuovo sistema di abiti che saranno ben più importanti rispetto al capitolo precedente. A parlarne è proprio il capo della community del team, Bo de Vries: "Horizon Forbidden West avrà una gamma di abiti di cui Aloy potrà beneficiare; simili e forse familiari a chi ha giocato il primo capitolo, gli abiti consentono protezione contro una varietà di pericoli che Aloy incontra e possono essere acquistati dai mercanti o trovati nel mondo. Una nuova aggiunta al sistema è che gli abiti in Horizon ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Manca qualche mese ama le informazioni sul nuovo open world Guerrilla cominciano a susseguirsi. In un post su PlayStation Blog infatti, si è parlato degli upgrade di, a cominciare da un nuovo sistema di abiti che saranno ben più importanti rispetto al capitolo precedente. A parlarne è proprio il capo della community del team, Bo de Vries: "avrà una gamma di abiti di cuipotrà beneficiare; simili e forse familiari a chi ha giocato il primo capitolo, gli abiti consentono protezione contro una varietà di pericoli cheincontra e possono essere acquistati dai mercanti o trovati nel mondo. Una nuova aggiunta al sistema è che gli abiti in...

Advertising

Eurogamer_it : In #Horizonforbiddenwest, Aloy potrà contare su nuove abilità - misteruplay2016 : Horizon Forbidden West sviluppato e testato su PS4 e PS5 offrirà un’esperienza ‘ugualmente coinvolgente’ - GiocareOra : Horizon Forbidden West ha un albero delle abilità 'nuovo e migliorato', nuovi look per Aloy - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Horizon Forbidden West: L’evoluzione di Aloy! - GamingToday4 : Horizon Forbidden West: miglioramenti su PS5, versione PS4 e Aloy -