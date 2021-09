Horizon Forbidden West e l' evoluzione di Aloy analizzata da Guerrilla Games

(Di lunedì 27 settembre 2021) Anche seFobriddenè stato posticipato al prossimo anno, Sony sta continuando a pubblicare interessanti dettagli sul gioco. Oggiha pubblicato attraverso le pagine di PlayStation Blog un post dedicato più che altro all'di, la nostra protagonista. "InZero Dawn, da persona meno importante del mondo - un'umile emarginata -diventa la più importante in assoluto" afferma Ben McCaw, direttore narrativo di. "Oltre a distinguersi come la migliore cacciatrice di macchine delle sue terre, scopre di essere la chiave per far luce sul passato della Terra e salvare il futuro del pianeta. Durante il viaggio si circonda di preziosi alleati come Varl, un cacciatore Nora dal cuore ...

Una vicenda su cui Sony si è già infognata qualche settimana fa , relativamente aWest , relativamente al fatto se dovesse essere a pagamento o meno. In quel caso Sony ha fatto ...Uno degli annunci più attesi, o per meglio dire ritorni, dell'ultimo PlayStation Showcase è stato senza dubbio quello di Gran Turismo 7 . Il titolo che, insieme adWest , rappresenta il canto del cigno di PlayStation 4 vista la sua natura old - gen, rappresenta un ritorno alle origini . Nonostante uscirà per entrambe le generazioni di console ...Nuovi dettagli (e immagini) per Horizon Forbidden West. Anche se Horizon Fobridden West è stato posticipato al prossimo anno, Sony sta continuando a pubblicare interessanti dettagli sul gioco. Oggi Gu ...Previsto entro la fine del 2021, Life is Strange: Remastered Collection è stato poi rinviato a data di destinarsi per ragioni legate alla pandemia. A ...