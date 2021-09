Halo Infinite: nuovi leak sulle delle mappe (Di lunedì 27 settembre 2021) I dataminer hanno già scavato nel codice di Halo Infinite portando alla luce nuovi importanti dettagli su mappe di gioco inedite, vi proponiamo le prime immagini Con un gioco grande e atteso come Halo Infinite, i leak si sprecano e sono praticamente inevitabili, in più, con il focus delle meccaniche di gioco poste sul multiplayer online, non sorprende che abbiamo già avuto un paio di presunte notizie incentrate su quali mappe saranno disponibili nel gioco e anche nelle ultime ore gli insider e i leaker non si sono certo risparmiati. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Halo Infinite: tra le nuove mappe del gioco anche New ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021) I dataminer hanno già scavato nel codice diportando alla luceimportanti dettagli sudi gioco inedite, vi proponiamo le prime immagini Con un gioco grande e atteso come, isi sprecano e sono praticamente inevitabili, in più, con il focusmeccaniche di gioco poste sul multiplayer online, non sorprende che abbiamo già avuto un paio di presunte notizie incentrate su qualisaranno disponibili nel gioco e anche nelle ultime ore gli insider e ier non si sono certo risparmiati. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: tra le nuovedel gioco anche New ...

Advertising

GiocareOra : 343 promette il divieto permanente per i commenti razzisti in chat in Halo Infinite - n64josh : Halo Infinite No Scope #YouTube #YouTubersReact #React - Asgard_Hydra : Halo Infinite è pieno di meme: da The Rock a Brent Rambo, la scoperte dei data miner - Asgard_Hydra : Halo Infinite, il bug del super pugno è stato corretto nelle build interne - - Asgard_Hydra : Halo Infinite, beta: video confronto tra le versioni Xbox Series X|S e Xbox One - -