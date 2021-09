Guida di Burano | l’isola dai mille colori della Laguna di Venezia

(Di lunedì 27 settembre 2021) . Tutte le informazioni utili. Nelle nostre guide alle meraviglie d’Italia vi portiamo alla scoperta didifamosa per le sue casette dei pescatori coloratissime. Ve l’avevamo già segnalata già in diverse occasioni, tra i luoghi più belli da vedere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guida Burano

ViaggiNews.com

... costituiscono quell'esperienza che ancora oggie cadenza le attività di pesca. Le tecniche e ...che sono più spessi e pesanti rispetto a quelli utilizzati nei bacini sud (Chioggia) e nord ()......20, condotto per il terzo anno di seguito da Beppe Convertini,reduce da un'estate alladi ben ... e la domenica successiva nella Laguna veneta alla scoperta delle isole, come, Torcello e ...Il programma di Rai 1 ricomincia domenica 26 settembre condotto per il terzo anno da Beppe Convertini. Per raccontare i prodotti della terra, le eccellenze culinarie, i borghi, i dialetti e la cultura ...