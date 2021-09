Guenda Goria e l’endometriosi, il fidanzato ammette: “L’astinenza si fa sentire” (Di lunedì 27 settembre 2021) Guenda Goria è stata operata per endometriosi. Il fidanzato Mirko Gancitano: “L’astinenza si fa sentire” Guenda Goria, attrice e pianista nota soprattutto per essere la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, di recente si è sottoposta ad un intervento poichè da qualche tempo ha scoperto di soffrire di endometriosi, una malattia femminile. Anche il suo fidanzato Mirko Gancitano non ha avuto altra scelta oltre a quella di operarsi ma alle corde vocali, per risolvere un problema di salute. Quest’ultimo nelle scorse ore si è sfogato sui social, e riguardo alla sua storia d’amore con Guenda e seppur con ironia ha ammesso: “Certo è che L’astinenza si fa sentire. Stanotte ho sognato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021)è stata operata per endometriosi. IlMirko Gancitano: “si fa, attrice e pianista nota soprattutto per essere la figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta, di recente si è sottoposta ad un intervento poichè da qualche tempo ha scoperto di soffrire di endometriosi, una malattia femminile. Anche il suoMirko Gancitano non ha avuto altra scelta oltre a quella di operarsi ma alle corde vocali, per risolvere un problema di salute. Quest’ultimo nelle scorse ore si è sfogato sui social, e riguardo alla sua storia d’amore cone seppur con ironia ha ammesso: “Certo è chesi fa. Stanotte ho sognato ...

