Gualtieri e altri mille: portatori di voti e padroni di correnti, chi c'è dietro il candidato del Pd a Roma (Di lunedì 27 settembre 2021) L'ex ministro ha un profilo autorevole per fare il sindaco della Capitale, ma è assai debole politicamente, così si è consegnato ai dem di Roma, una sorta di partito indipendente, e al gruppo di Alessandro Onorato (ex Marchini), mentre il non amico Zingaretti vigila e i consiglieri regionali pretendono posti in giunta

CarloCalenda : ??In diretta dal teatro Palladium per il confronto di @repubblica con gli altri candidati (ovviamente senza Michetti… - MastriTina : @virginiaraggi @Canio44536762 @gualtierieurope Avresti dovuto farle tu. Comodo portare l'immondizia di Roma a casa… - espressonline : Gualtieri e altri mille: portatori di voti e padroni di correnti, chi c’è dietro il candidato del Pd a Roma - _Gi_Ci_ : Su La7, nel programma di G.Torda (che ha preso un attimo per dire 'Morisi merita rispetto'), Rixi ha dichiarato che… - twittanto2 : @lucianoghelfi Quindi Letta parlando di bipolarismo mette le mani avanti per farci sapere che votare Raggi o Gualti… -