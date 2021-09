Green pass, poliziotta ribelle. Eroina o sovversiva? (Di lunedì 27 settembre 2021) Essere o non essere, questo è il dilemma. Essere cioè fedeli ai propri convincimenti, in questo caso No pass e No Vax, oppure mantenere un profilo basso visto il ruolo di vicequestore ricoperto ogni giorno? Un paio di queste domande se le sarà poste Nunzia Alessandra Schilirò, 43 anni, origini catanesi, poliziotto già capo della sezione romana contro i reati sessuali e ora in servizio alla Criminalpol. Sbirro in questura e “disobbediente” su Telegram, sabato è salita sul palco in piazza San Giovanni a Roma per urlare il suo “no” contro i vaccini e il Green pass. Ovvie le polemiche. Scontate le reprimende della politica, tanto che ora l’agente rischia la sanzione disciplinare e forse pure il licenziamento. Ma Schilirò è da considerare un’Eroina della libertà oppure una sovversiva? Il discorso No ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 settembre 2021) Essere o non essere, questo è il dilemma. Essere cioè fedeli ai propri convincimenti, in questo caso Noe No Vax, oppure mantenere un profilo basso visto il ruolo di vicequestore ricoperto ogni giorno? Un paio di queste domande se le sarà poste Nunzia Alessandra Schilirò, 43 anni, origini catanesi, poliziotto già capo della sezione romana contro i reati sessuali e ora in servizio alla Criminalpol. Sbirro in questura e “disobbediente” su Telegram, sabato è salita sul palco in piazza San Giovanni a Roma per urlare il suo “no” contro i vaccini e il. Ovvie le polemiche. Scontate le reprimende della politica, tanto che ora l’agente rischia la sanzione disciplinare e forse pure il licenziamento. Ma Schilirò è da considerare un’della libertà oppure una? Il discorso No ...

