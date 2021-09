Green Pass, poche presenze allo sciopero dei camionisti contro il certificato verde (Di lunedì 27 settembre 2021) "Blocchiamo l'Italia", "paralizziamo le autostrade". L'appello del popolo dei no-Green Pass non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese non hanno risentito più di tanto della protesta dei camionisti che hanno guidato al rallentatore per manifestare contro il certificato verde. Come è capitato già per le manifestazioni del sabato, e come lamentato nelle principali chat degli attivisti, a mancare è stata soprattutto l'organizzazione della protesta. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) "Blocchiamo l'Italia", "paralizziamo le autostrade". L'appello del popolo dei no-non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese non hanno risentito più di tanto della protesta deiche hanno guidato al rallentatore per manifestareil. Come è capitato già per le manifestazioni del sabato, e come lamentato nelle principali chat degli attivisti, a mancare è stata soprattutto l'organizzazione della protesta.

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - borghi_claudio : Se dire no al green pass per il lavoro è come andare contromano in autostrada attenti quando passate la frontiera p… - MDX_0x0 : RT @byoblu: Da oggi è iniziata la #manifestazione di alcuni gruppi di #Camionisti che hanno creato diversi rallentamenti soprattutto nelle… - Kleli11 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Il piddino italiano della peggiore selezione e cioè Enrico Letta, è soddisfatto per la vittoria dei socialdemocratici… -