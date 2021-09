Green Pass, poche presenze allo sciopero dei camionisti contro il certificato verde (Di martedì 28 settembre 2021) "Blocchiamo l'Italia", "paralizziamo le autostrade". L'appello del popolo dei no-Green Pass non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese non hanno risentito più di tanto della protesta dei camionisti che hanno guidato al rallentatore per manifestare contro il certificato verde. Come è capitato già per le manifestazioni del sabato, e come lamentato nelle principali chat degli attivisti, a mancare è stata soprattutto l'organizzazione della protesta. Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) "Blocchiamo l'Italia", "paralizziamo le autostrade". L'appello del popolo dei no-non sortisce gli effetti sperati e le principali arterie che collegano il Paese non hanno risentito più di tanto della protesta deiche hanno guidato al rallentatore per manifestareil. Come è capitato già per le manifestazioni del sabato, e come lamentato nelle principali chat degli attivisti, a mancare è stata soprattutto l'organizzazione della protesta.

