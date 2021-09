Green pass e lavoro, da idraulici a taxi: quando bisogna usarlo (Di lunedì 27 settembre 2021) A partire dal 15 ottobre dovranno avere la certificazione verde tutti i lavoratori. L'obbligo vale sia per i privati che per il personale delle amministrazioni pubbliche. Per gli artigiani, i padroni di casa non sono tenuti a controllare il certificato, ma per colf e badanti sì. Ecco tutto quello che c'è da sapere, caso per caso Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) A partire dal 15 ottobre dovranno avere la certificazione verde tutti i lavoratori. L'obbligo vale sia per i privati che per il personale delle amministrazioni pubbliche. Per gli artigiani, i padroni di casa non sono tenuti a controllare il certificato, ma per colf e badanti sì. Ecco tutto quello che c'è da sapere, caso per caso

