Green pass, Bonetti: “Garanzia per tenere le scuole aperte” (Di lunedì 27 settembre 2021) "Siamo fortemente convinti che l'introduzione del Green pass aiuterà le famiglie e le lavoratrici". E' uno strumento che "andrà nell'ottica di aiutare le famiglie" perché "senza l'obbligo nelle scuole non potremmo avere le garanzie per tenere le scuole aperte e questa per le famiglie è' una priorità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) "Siamo fortemente convinti che l'introduzione delaiuterà le famiglie e le lavoratrici". E' uno strumento che "andrà nell'ottica di aiutare le famiglie" perché "senza l'obbligo nellenon potremmo avere le garanzie perlee questa per le famiglie è' una priorità". L'articolo .

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - borghi_claudio : Se dire no al green pass per il lavoro è come andare contromano in autostrada attenti quando passate la frontiera p… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - Martineaklov : RT @ResPubl79983835: SECONDO LA GAZZETTA UFFICIALE???? IL GREEN PASS É FACOLTATIVO?? COME PREVISTO DALLA LEGGE UE???? QUINDI CHI IMPONE IL G… - 73Orlando73 : RT @RisatoNicola: Muore a #Mestre per il #COVID19 nonostante le due dosi e il #greenpass. -