Green pass, allerta per un possibile “sciopero” dei camionisti contro il certificato. Su Telegram: “Blocchiamo le corsie” (Di lunedì 27 settembre 2021) Rallentare il traffico, per protestare contro l’introduzione del Green pass dal 15 ottobre. Gli autotrasportatori italiani si sarebbero coordinati – attraverso Whatsapp e Telegram – per dare il via oggi a uno sciopero sulla maggior parte delle strade e delle autostrade. La mobilitazione – secondo quanto è trapelato – è spontanea: nessuna associazione di categoria l’ha infatti confermata. E consiste nel mantenere un’andatura di viaggio estremamente lenta, con una velocità massima di 30 chilometri orari e le 4 frecce del mezzo accese, come segnale. Non si sa come l’azione di protesta potrebbe evolvere e quanto durerà, ma l’allerta è alta e si attende una quantità significativa di adesioni: “35mila camionisti si organizzano per fermare i criminali della dittatura” si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Rallentare il traffico, per protestarel’introduzione deldal 15 ottobre. Gli autotrasportatori italiani si sarebbero coordinati – attraverso Whatsapp e– per dare il via oggi a unosulla maggior parte delle strade e delle autostrade. La mobilitazione – secondo quanto è trapelato – è spontanea: nessuna associazione di categoria l’ha infatti confermata. E consiste nel mantenere un’andatura di viaggio estremamente lenta, con una velocità massima di 30 chilometri orari e le 4 frecce del mezzo accese, come segnale. Non si sa come l’azione di protesta potrebbe evolvere e quanto durerà, ma l’è alta e si attende una quantità significativa di adesioni: “35milasi organizzano per fermare i criminali della dittatura” si ...

