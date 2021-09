Grazia Deledda, la prima donna a vincere il Nobel (Di lunedì 27 settembre 2021) Ricorre oggi l’anniversario di nascita di una delle scrittrici più importanti dell’età contemporanea: Grazia Deledda. Infatti, nel 1871 nasceva la prima scrittrice italiana a vincere il Nobel per la letteratura, quasi 20 anni dopo Salma Lagerlof. La Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre 1871 a Nuoro, da una famiglia benestante. Riceve l’educazione dalla madre Francesca Cambosu, mentre il padre Giovanni Antonio, laureato in legge, è un imprenditore agricolo, che è stato anche sindaco di Nuoro. Grazia, assolutamente portata per gli studi umanistici, dalla quinta elementare studia in casa con il professor Pietro Ganga. Il professore le da tutti gli strumenti per poter proseguire la formazione da sola, da autodidatta. Sin da piccola Grazia si appassiona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Ricorre oggi l’anniversario di nascita di una delle scrittrici più importanti dell’età contemporanea:. Infatti, nel 1871 nasceva lascrittrice italiana ailper la letteratura, quasi 20 anni dopo Salma Lagerlof. Lanasce a Nuoro il 27 settembre 1871 a Nuoro, da una famiglia benestante. Riceve l’educazione dalla madre Francesca Cambosu, mentre il padre Giovanni Antonio, laureato in legge, è un imprenditore agricolo, che è stato anche sindaco di Nuoro., assolutamente portata per gli studi umanistici, dalla quinta elementare studia in casa con il professor Pietro Ganga. Il professore le da tutti gli strumenti per poter proseguire la formazione da sola, da autodidatta. Sin da piccolasi appassiona ...

