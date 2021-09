Grande Fratello Vip | meno votato tra Andrea | Gianmaria | Miriana e Nicola | cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 27 settembre 2021) Riparte la nuova settimana all’insegna delVip 6 in occasione della quinta puntata di oggi, lunedì 27 settembre 2021. Alla conduzione del nuovo scoppiettante appuntamento ritroveremo come sempre Alfonso Signorini. Tra sorprese e colpi di scena, spazio anche al destino dei quattro Vipponi finiti in nomination lo scorso venerdì: chi è stato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.