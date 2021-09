Grande Fratello Vip 6: anticipazioni della quinta puntata, stasera su Canale 5 (Di lunedì 27 settembre 2021) stasera su Canale 5 alle 21:30 va in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6: ecco alcune anticipazioni di quello che vedremo. Il Grande Fratello Vip 6 è alla sua quinta puntata - in onda stasera su Canale 5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. Soleil Sorge potrebbe incontrare la fidanzata di Gianmaria Antinolfi mentre Sophie Codegoni riceverà una gradita sorpresa Le anticipazioni della puntata di stasera ci raccontano di una possibile resa di conti tra le due opinioniste, protagoniste di un fine settimana scintillante, dopo che Sonia Bruganelli ha postato su ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021)su5 alle 21:30 va in onda ladelVip 6: ecco alcunedi quello che vedremo. IlVip 6 è alla sua- in ondasu5 alle 21:30 - con ospiti, nomination e confronti tra i concorrenti. Soleil Sorge potrebbe incontrare la fidanzata di Gianmaria Antinolfi mentre Sophie Codegoni riceverà una gradita sorpresa Ledici raccontano di una possibile resa di conti tra le due opinioniste, protagoniste di un fine settimana scintillante, dopo che Sonia Bruganelli ha postato su ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - trash_italiano : Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria rivela: “Signorini mi ha detto “noi siamo contenti se tu fai il seduttore” - AmiciSpecialiu1 : RT @MrAdamsty: Valentina che risorge come un'araba fenice e si appresta a salvare gli ascolti del Grande Fratello anche stasera. Chi come l… - MrAdamsty : Valentina che risorge come un'araba fenice e si appresta a salvare gli ascolti del Grande Fratello anche stasera. C… -