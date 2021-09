Grande Fratello Vip 2021 televoto: come votare i concorrenti (Di lunedì 27 settembre 2021) Grande Fratello VIP 2021 televoto. Da lunedì 13 settembre torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2021. La nuova edizione del reality dedicato alle celebrità sarà piena di sorprese e colpi di scena. A condurre ci penserà questa volta Alfonso Signorini. Ecco di seguito come votare i concorrenti e tutte le modalità di televoto. DOVE VEDERE LE PUNTATE APP MEDIASETPLAY (gratuito). Basta scaricare sul proprio smartphone o tablet l’applicazione gratuita Mediaset Play e registrarsi. Nella sezione dedicata al Grande Fratello Vip sarà attivato il pulsante Vota ogni volta che Alfonso Signorini aprirà una sessione di televoto. WEB (gratuito). Si può ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)VIP. Da lunedì 13 settembre torna su Canale 5 ilVip. La nuova edizione del reality dedicato alle celebrità sarà piena di sorprese e colpi di scena. A condurre ci penserà questa volta Alfonso Signorini. Ecco di seguitoe tutte le modalità di. DOVE VEDERE LE PUNTATE APP MEDIASETPLAY (gratuito). Basta scaricare sul proprio smartphone o tablet l’applicazione gratuita Mediaset Play e registrarsi. Nella sezione dedicata alVip sarà attivato il pulsante Vota ogni volta che Alfonso Signorini aprirà una sessione di. WEB (gratuito). Si può ...

