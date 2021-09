Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni quinta puntata in onda oggi lunedì 27 settembre: ospiti, nomination e concorrenti (Di lunedì 27 settembre 2021) Torna puntuale come ogni lunedì l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini più amato, seguito e discusso di sempre. Ormai, a due settimane dal debutto i concorrenti hanno imparato a conoscersi: e se da un lato sono nate le prime amicizie e i primi legami, dall’altro non mancano le polemiche ed equilibri che vacillano giorno dopo giorno. Ma cosa succederà questa sera? Chi è a rischio eliminazione? Scopriamolo insieme! Grande Fratello Vip 2021: chi è a rischio eliminazione stasera? A rischio eliminazione questa sera Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisù. Il televoto è aperto e al pubblico non resta che continuare a votare per queste poche ore che lo separa dalla messa in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) Torna puntuale come ognil’appuntamento con ilVip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini più amato, seguito e discusso di sempre. Ormai, a due settimane dal debutto ihanno imparato a conoscersi: e se da un lato sono nate le prime amicizie e i primi legami, dall’altro non mancano le polemiche ed equilibri che vacillano giorno dopo giorno. Ma cosa succederà questa sera? Chi è a rischio eliminazione? Scopriamolo insieme!Vip: chi è a rischio eliminazione stasera? A rischio eliminazione questa sera Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisù. Il televoto è aperto e al pubblico non resta che continuare a votare per queste poche ore che lo separa dalla messa in ...

fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - speakeasy_p : Io mi domando a che livello siamo arrivati dal punto della produzione televisiva. Non so voi ma io trovo programmi… - SerieTvserie : Grande fratello vip 6: novità nella striscia del day time e stasera si parla della foto Bruganelli-Magalli -