Grande Fratello Vip 2021 | anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi | 27 settembre

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sera, lunedì 27, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda ilVip. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte ledi, 27Ladisi preannuncia particolarmente scoppiettante. Secondo le indiscrezioni, un’ospite sarebbe pronta a litigare con Soleil Sorgè. Stiamo parlando della presunta fidanzata di Gianmaria Antinolfi, che non vedrebbe l’ora di dirne quattro all’influencer che sta in tutti i modi sporcando l’immagine dell’imprenditore ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - marcoranieri72 : RT @gustinicchi: Lady Bat a Wuhan! Lo dissi subito xché hacker informatici avevan ripreso fotogrammi molto chiari del comportamento della s… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip, divampa la polemica, #Signorini nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Anticipazioni quinta puntataVip 2021 IlVip 2021 riparte questa sera, lunedì 27 settembre, con la sua quinta puntata. Si tratta del primo appuntamento settimanale ed a quanto pare, come da ...IL FLIRTVip, Manuel Bortuzzo e Lulù: nella notte... TELEVISIONE Gf Vip, scatta il bacio tra Manuel e Lulù:... IL REALITY Manuel Bortuzzo, baci e coccole con Lulú sotto le... GF VIP ...Dopo aver partecipato alla trasmissione "Domenica In" in collegamento da Montecarlo, Elisabetta Gregoraci è stata presa di mira dagli haters per le sue parole sul Covid ...GFVip, diretta quinta puntata: serata di scontri. Volpe contro Bruganelli, Gianmaria con la fidanzata Greta. Alfonso Signorini ha annunciato in anteprima sui social de Grande Fratello Vip, ...