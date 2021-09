Gran Galà di beneficenza promosso da LO.LI.PHARMA “Vivimi Senza Paura” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Fai del bene di nascosto e arrossisci a vederlo divulgato”, sarà il motto della serata voluta da Lo.Li.PHARMA e la MCM di Manuel Conte a sostegno dell’associazione “I Girasoli” che favorisce l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con sindrome di Down. Il 1 ottobre, alle ore 19.30, presso l’Hotel Anantara Palazzo Naiadisi di Roma, avrà luogo il Gran Gala di Beneficienza a favore dell’Associazione i Girasoli, nata nel 1999 per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive. La Locanda-Pizzeria dei Girasoli nasce con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down, nobilitando e dando dignità alla persona attraverso un percorso individuale, di formazione e di inserimento lavorativo, amalgamando solidarietà e professionalità, attraverso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) “Fai del bene di nascosto e arrossisci a vederlo divulgato”, sarà il motto della serata voluta da Lo.Li.e la MCM di Manuel Conte a sostegno dell’associazione “I Girasoli” che favorisce l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con sindrome di Down. Il 1 ottobre, alle ore 19.30, presso l’Hotel Anantara Palazzo Naiadisi di Roma, avrà luogo ilGala di Beneficienza a favore dell’Associazione i Girasoli, nata nel 1999 per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive. La Locanda-Pizzeria dei Girasoli nasce con l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down, nobilitando e dando dignità alla persona attraverso un percorso individuale, di formazione e di inserimento lavorativo, amalgamando solidarietà e professionalità, attraverso ...

Advertising

CarlinoMacerata : Torna il Gran galà del dialetto Tre serate al teatro Don Bosco - UBrignone : RT @GruppoBPER_PR: #Otranto, finisce col botto l'ottava tappa del #BPERBancaAibvcItaliaTour 2021! Non solo tappi di spumante ma anche gioca… - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #Otranto, finisce col botto l'ottava tappa del #BPERBancaAibvcItaliaTour 2021! Non solo tappi di spumante ma anche gioca… - FraSpallanzani : RT @GruppoBPER_PR: #Otranto, finisce col botto l'ottava tappa del #BPERBancaAibvcItaliaTour 2021! Non solo tappi di spumante ma anche gioca… - GruppoBPER_PR : #Otranto, finisce col botto l'ottava tappa del #BPERBancaAibvcItaliaTour 2021! Non solo tappi di spumante ma anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Galà Macerata, "Gran Galà del Dialetto": ecco gli appuntamenti MACERATA - In scena dal 2 al 16 ottobre 2021 al Teatro Don Bosco di Macerata la quarta edizione del "Gran Galà del Dialetto" organizzata da "Il Teatro dei Picari APS", sostenuta dalla UILT Marche con il patrocinio del Comune di Macerata. Tre spettacoli selezionati per far divertire il pubblico e far ...

'Cucciola mia sei meravigliosa', Carolina Stramare tra spacco e scollatura nasce una scultura: fisico di marmo L'ex Miss Italia , vincitrice del concorso di bellezza, edizione 'ottanta' ha fatto il pieno di likes durante una serata di gran gala, in cui hanno avuto modo di misurarsi le bellezze più eclatanti. ...

Torna il Gran galà del dialetto Tre serate al teatro Don Bosco il Resto del Carlino MACERATA - In scena dal 2 al 16 ottobre 2021 al Teatro Don Bosco di Macerata la quarta edizione del "del Dialetto" organizzata da "Il Teatro dei Picari APS", sostenuta dalla UILT Marche con il patrocinio del Comune di Macerata. Tre spettacoli selezionati per far divertire il pubblico e far ...L'ex Miss Italia , vincitrice del concorso di bellezza, edizione 'ottanta' ha fatto il pieno di likes durante una serata digala, in cui hanno avuto modo di misurarsi le bellezze più eclatanti. ...