Gran Bretagna, crisi benzina: distributori chiusi, Johnson esclude l'impiego dell'esercito (Di lunedì 27 settembre 2021) Il governo britannico di Boris Johnson non prevede al momento il ricorso ai riservisti dell'esercito per far fronte alla crisi della benzina innescata dal rallentamento delle forniture verso la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 settembre 2021) Il governo britannico di Borisnon prevede al momento il ricorso ai riservistiper far fronte allainnescata dal rallentamentoe forniture verso la...

