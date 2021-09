GP Russia | le pagelle | Hamilton - Verstappen da 10 Sainz concreto 8 | Norris occasione persa 4

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le 100 vittorie in F1 sono un traguardo mitico. Raggiungerle in una gara tirata, che fino a due giri dalla fine era nelle mani di, rende tutto più speciale. Oggi Lewis si gode soprattutto la ...

Advertising

Gazzetta_it : GP Russia, le pagelle: Hamilton il migliore insieme a Verstappen (10), Sainz concreto (8), Norris (4) #F1 - infoitsport : F1, le pagelle del GP Russia: Hamilton e Verstappen si prendono tutto, bene Sainz e Kimi Raikkonen - F1inGenerale_ : F1 | Pagelle GP Russia 2021 – Arriva la pioggia: Lewis fa 100, ma Max rimonta. Regia internazionale non pervenuta - infoitsport : Gp Russia F1 2021: le pagelle della gara di Sochi - CircusFuno : Gp Russia F1 2021: le pagelle della gara di Sochi -

Ultime Notizie dalla rete : Russia pagelle

Eurosport IT

Le 100 vittorie in F1 sono un traguardo mitico. Raggiungerle in una gara tirata, che fino a due giri dalla fine era nelle mani di Norris, rende tutto più speciale. Oggi Lewis si gode soprattutto la ...Arriva la pioggia a "insaponare" la pista di Sochi e a disegnare un finale del Gp diche sembrava celebrare il talento nascente di Lando Norris e che invece ha portato Lewis ... Le, allora,...Il team principal Ferrari si gode il podio dello spagnolo, peccato per la strategia su Leclerc ma la nuova power unit si è comportata bene ...Nella seconda parte di gara, dopo i pit stop, si era infatti piantato al 7° posto alle spalle di Alonso, senza molti orizzonti di gloria. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo, 7° classificato): voto 7,5 - Ottim ...