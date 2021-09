Governo: Tajani a P.Chigi da Draghi (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, è arrivato a Palazzoper incontrare il premier Mario

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tajani Il piano per "regolare" la flat tax. Ecco cosa può cambiare Imposte sostitutive Irpef nel mirino del governo, che inizierà da domani in Consiglio dei ministri a riordinare le numerose flat tax . A ...di una riunione convocata dal coordinatore Antonio Tajani. " ...

Elezioni Germania, le reazioni della politica italiana ... in particolare quel che evidenzia il leader di Italia viva è che 'per fare il governo saranno ... Più attendista l'analisi del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui ...

Governo: Tajani a P.Chigi da Draghi OlbiaNotizie Ecco il piano per l'Irpef. E FI prepara la mossa anti-tasse Il Consiglio dei ministri è in programma in settimana: obiettivo riordino delle aliquote Irpef e spunta anche il ritocco alla flat tax ...

Germania, Tajani: "Ora Europa più bilanciata" ''La Cdu-Csu ha ottenuto un grande risultato e purtroppo, con l'uscita di Angela Merkel, perderemo in Europa un insostituibile punto di riferimento''. La dice al Messaggero Antonio Tajani, secondo cui ...

