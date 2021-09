Governo | Bonomi | ' obiettivo patto è trovare comun denominatore per riforme'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - “Non c'è un partito che compone la maggioranza che dica le stesse cose di un altro sul tema del fisco e su tutte le altre. Se non troviamo un minimo, diventa difficile. L'idea di lanciare il, il cui spirito è stato condiviso dal presidente Draghi, è proprio in questa ottica". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, nel suo intervento all'assemblea dell'Unione degli industriali della Provincia di Varese.

Posizioni condivise, stavolta, anche da Confindustria: "Siamo per rafforzare la contrattazione, perché garantisce tutti", spiega infatti. Per Draghi e il suo, dunque, si preannunciano ...... di una discussione capitolo per capitolo e non una "semplice" informazione da parte delsu ... e l'esempio ci viene da Ita", afferma il presidente degli industriali, Carlo. Che torna sul ...Milano, 27 set. "Abbiamo un'occasione storica per fare le riforme. Ora con il Pnrr abbiamo anche le risorse. L'alibi della mancanza di risorse è venuto meno". L ...Milano, 27 set. (Adnkronos) – "Non c'è un partito che compone la maggioranza che dica le stesse cose di un altro sul tema del fisco e su tutte le altre riforme. Se non troviamo un minimo comun denomin ...