"Gli spettacoli tornino a capienza piena, no a compromessi". Parla Assomusica (Di lunedì 27 settembre 2021) Teatri, cinema e stadi tra il 75 e l'80 per cento della capienza. Secondo quanto riportano alcune agenzie, dovrebbe andare in questa direzione il parere che il Comitato tecnico scientifico sta valutando di rilasciare al governo, chiamato a decidere sulle modalità di accesso agli spettacoli dal vivo ora che le vaccinazioni hanno superato quota 42 milioni. Artisti, operatori e tecnici, in un comunicato congiunto, avevano chiesto la riapertura totale degli eventi dal vivo. Un appello, quello rivolto al presidente Draghi e ai ministeri competenti, in cui si chiedeva una data certa per la ripartenza totale al cento per cento, con green pass obbligatori, mascherine e rilevamento della temperatura per i concerti al chiuso. Assomusica, che rappresenta circa l'80 per cento delle imprese di categoria, non accetta soglie più basse. "Non potremmo ...

