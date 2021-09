GKN, domani a Firenze incontro tra l’azienda e i sindacati (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – È stato convocato per domani, 28 settembre, presso la sede della Confindustria di Firenze, l’incontro fra Gkn e sindacati. La Fiom-Cgil di Firenze tuttavia attacca chiedendo all’azienda di discutere al tavolo ministeriale con i sindacati, e non in un incontro senza le istituzioni. “Siamo venuti soltanto oggi a conoscenza della convocazione del tavolo di consultazione sindacale da parte del management Gkn per la giornata di domani – spiega il segretario generale della Fiom CGIL di Frienze, Daniele Calosi –. La convocazione dell’incontro per domani conferma ancora una volta la volontà della Gkn di escludere dai giochi le istituzioni locali e nazionali, con l’evidente obiettivo di procedere ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – È stato convocato per, 28 settembre, presso la sede della Confindustria di, l’fra Gkn e. La Fiom-Cgil dituttavia attacca chiedendo aldi discutere al tavolo ministeriale con i, e non in unsenza le istituzioni. “Siamo venuti soltanto oggi a conoscenza della convocazione del tavolo di consultazione sindacale da parte del management Gkn per la giornata di– spiega il segretario generale della Fiom CGIL di Frienze, Daniele Calosi –. La convocazione dell’perconferma ancora una volta la volontà della Gkn di escludere dai giochi le istituzioni locali e nazionali, con l’evidente obiettivo di procedere ...

