Giustizia | ArtCentouno | ' Sorteggio per il Csm | la politica passi dalle parole ai fatti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "L'unica “pagina nuova” possibile per superare il sistema delle correnti è l'introduzione di una legge elettorale fondata sul cosiddettotemperato, che preveda ilpreliminare di un numero di candidati pari ad un multiplo di quelli da eleggere, seguito dal voto". E' quanto scrivono i magistrati di Articolo 101 su toghe.blogspot.com. "Nel suo intervento al Senato del 22 settembre 2021, il Sen. Matteo Renzi (Italia Viva) ha affrontato il problema del peso delle correnti all'interno della magistratura, dichiarando che “il problema non è la separazione delle carriere, il punto è lo strapotere vergognoso che le correnti hanno all'interno della magistratura delle correnti, che impedisce a magistrati bravi di fare carriera se non sono iscritti a determinate correnti. La vera separazione va fatta tra corrente e ...