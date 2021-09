Giovanni Malagò sottolinea: “Risultato non inaspettato alle Olimpiadi di Tokyo, contesto il ranking del medagliere” (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ un Giovanni Malagò ‘ispirato’ quello presente al Forum Ansa su ‘La bella estate’ dello sport azzurro. Il n.1 del Coni è tra quelli che possono manifestare più orgoglio e soddisfazione per i riscontri ottenuti a livello internazionale dal Bel Paese. In quest’ottica il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto prima di tutto sottolineare la valenza dei risultati alle Olimpiadi di Tokyo, rassegna nella quale la spedizione tricolore ha realizzato il nuovo record di medaglie (40), andando a podio in 19 specialità diverse. Un dato anche questo che mai si era verificato precedentemente. “Quello delle Olimpiadi non è stato un Risultato inaspettato. Ho detto che avremmo fatto meglio delle precedenti edizioni e la squadra ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ un‘ispirato’ quello presente al Forum Ansa su ‘La bella estate’ dello sport azzurro. Il n.1 del Coni è tra quelli che possono manifestare più orgoglio e soddisfazione per i riscontri ottenuti a livello internazionale dal Bel Paese. In quest’ottica il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha voluto prima di tuttore la valenza dei risultatidi, rassegna nella quale la spedizione tricolore ha realizzato il nuovo record di medaglie (40), andando a podio in 19 specialità diverse. Un dato anche questo che mai si era verificato precedentemente. “Quello dellenon è stato un. Ho detto che avremmo fatto meglio delle precedenti edizioni e la squadra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FORUM ANSA | 'La bella estate': il presidente del Coni Giovanni Malagò racconta la stagione dei trionfi azzurri in… - OA_Sport : #Tokyo2020 Giovanni Malagò a 360°: dai risultati non inaspettati delle Olimpiadi alla contrarietà sul ranking del m… - siamo_la_Roma : ?? Nel corso dell'evento dedicato alla #Nazionale di #Pallavolo ??? Ha parlato Giovanni #Malagò ?? Le dichiarazioni d… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: 'La Ryder Cup 2023 come Milano-Cortina sono grandi eventi che dimostrano che se andiamo compatti, il governo, il comitat… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: FORUM ANSA | 'La bella estate': il presidente del Coni Giovanni Malagò racconta la stagione dei trionfi azzurri in dirett… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Malagò, presidenza Cio? Non metto troppa carne al fuoco.. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò al Forum Ansa 'La bella estate', sulla stagione dei trionfi azzurri, commentando l'auspicio espresso dal presidente della Federgolf, Franco Chimenti. "...

Malagò, podio tifo Mattarella - Draghi? Come Tamberi e Barshim "Chi tra Mattarella e Draghi vince la medaglia della passione sportiva? Mi appello all'accordo Tamberi - Barshim e vediamo cosa possiamo fare...". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò al Forum Ansa "La bella estate", sulla stagione dei trionfi azzurri. "Mattarella è un presidente clamorosamente appassionato di sport e competente - ha proseguito Malagò, che negli ...

Sostenibilità, Abodi: "Sport può diventare fondamentale interprete buone pratiche" latinaoggi.eu Così il presidente del Conial Forum Ansa 'La bella estate', sulla stagione dei trionfi azzurri, commentando l'auspicio espresso dal presidente della Federgolf, Franco Chimenti. "..."Chi tra Mattarella e Draghi vince la medaglia della passione sportiva? Mi appello all'accordo Tamberi - Barshim e vediamo cosa possiamo fare...". Così il presidente del Conial Forum Ansa "La bella estate", sulla stagione dei trionfi azzurri. "Mattarella è un presidente clamorosamente appassionato di sport e competente - ha proseguito, che negli ...