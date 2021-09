Giovani commercialisti, De Lise: “Protagonisti della fase di ripresa economica” (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “I Giovani dottori commercialisti scendono in campo per il futuro dell’Italia. In questo anno e mezzo di pandemia la categoria ha dimostrato di essere il centro nevralgico di ogni attività economica del Paese: senza i commercialisti, uscire dalla crisi economica sarebbe stata pura utopia”. Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando il Congresso nazionale 2021 dell’Unione, dal titolo “I Giovani commercialisti Protagonisti della ripartenza, tra ripresa economica e presidio di legalità”. De Lise ha auspicato che la categoria sia “protagonista” ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Idottoriscendono in campo per il futuro dell’Italia. In questo anno e mezzo di pandemia la categoria ha dimostrato di essere il centro nevralgico di ogni attivitàdel Paese: senza i, uscire dalla crisisarebbe stata pura utopia”. Lo ha detto Matteo De, presidente dell’Unione nazionaledottoried esperti contabili, presentando il Congresso nazionale 2021 dell’Unione, dal titolo “Iripartenza, trae presidio di legalità”. Deha auspicato che la categoria sia “protagonista” ...

