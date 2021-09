Giornata mondiale del turismo, il Vicesindaco: “Fiumicino è ricca di opportunità” (Di lunedì 27 settembre 2021) Fiumicino – “Stiamo lavorando già da tempo per lanciare Fiumicino tra le più attraenti località del litorale laziale, ed il turismo di prossimità deve essere un indotto costante per l’economia delle imprese agricole, alberghiere e ricettive in genere”. Lo ha detto Ezio Di Genesio Pagliuca, Vicesindaco di Fiumicino, in occasione della Giornata mondiale del turismo. “Fiumicino è ricca di opportunità e bisogna metterle a sistema, creando una filiera delle attività produttive, promuoverle nelle fiere di settore e partecipare a progetti globali per rilanciare l’economia locale – continua Di Genesio Pagliuca -. Un programma preciso e dettagliato su cui l’Amministrazione comunale lavora confrontandosi con le ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021)– “Stiamo lavorando già da tempo per lanciaretra le più attraenti località del litorale laziale, ed ildi prossimità deve essere un indotto costante per l’economia delle imprese agricole, alberghiere e ricettive in genere”. Lo ha detto Ezio Di Genesio Pagliuca,di, in occasione delladel. “die bisogna metterle a sistema, creando una filiera delle attività produttive, promuoverle nelle fiere di settore e partecipare a progetti globali per rilanciare l’economia locale – continua Di Genesio Pagliuca -. Un programma preciso e dettagliato su cui l’Amministrazione comunale lavora confrontandosi con le ...

