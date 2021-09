Giorgia Palmas capelli lunghissimi con e senza frangia | come sta meglio?

(Di lunedì 27 settembre 2021)non ci pensa nemmeno un attimo a tagliare i suoi, sonoma forse lapotrebbe essere il giusto cambiamento. E’ dal suo hair stylist di fiducia chesi mostra con la, un bel taglio netto e lei non si riconosce più allo specchio. Si guarda, si ammira, fa le smorfie tipiche di ogni donna allo specchio ma non è convinta del nuovo look. Chiede consiglio ai follower, apre un sondaggio e i fan si scatenano. Molti le consigliano di non tagliare i, altri la riempiono di complimenti perché con lasta benissimo. Tutti pensano abbiamo già tagliato iconsiglia di rivolgersi al suo ...

Frances69021238 : @Giorgia_Palmas Buongiorno bellissima - Frederi56779425 : @Giorgia_Palmas Giorgia buon pomeriggio domenica bellissima Giorgia tiamo con cuore ate sto pazzie perte civedimo p… - videmortos : @Giorgia_Palmas Bella sempre ma secondo meglio senza ???? - DonnaGlamour : Tanti auguri Mia, la primogenita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini compie un anno - Frederi56779425 : @Giorgia_Palmas Giorgia buona serata bellissima come stai tu luce pigmenti buonasai ate meraviglia guarda che io so… -

Filippo Magnini racconta su Instagram le emozioni per il primo compleanno della piccola Mia, nata dalla sua relazione con. "Sei così piccola ma allo stesso tempo già così grande. ...NON PERDERTI ANCHE >, la domanda bollente scatena il panico: 'Meglio senza direi'. Le FOTO clamorose Giulia De Lellis, weekend di fuoco con Carlo: la passione si accende - FOTO NON ...Giorgia Palmas non ci pensa nemmeno un attimo a tagliare i suoi capelli, sono lunghissimi ma forse la frangia potrebbe essere il giusto cambiamento. E’ dal suo hair stylist di fiducia che Giorgia Palm ...«Neanche nei sogni più belli avrei mai sperato di poter vivere delle emozioni così forti. Il nostro primo anno insieme». Filippo Magnini racconta su Instagram le emozioni per il primo compleanno della ...