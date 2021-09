Giorgetti vuole Draghi al Colle. E poi subito al voto. “L’interesse del Paese è che vada al Quirinale, che si facciano le elezioni e che governi chi le vince” (Di lunedì 27 settembre 2021) “L’interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale, che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince”. È quanto ha detto in un’intervista a La Stampa il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti pure negando che all’interno della Lega ci siano spaccature in atto (leggi l’articolo). La Lega, ha assicurato, è “una sola”, al massimo “ci sono sensibilità diverse”. “La vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa Draghi”, ha spiegato Giorgetti, “io vorrei che rimanesse lì per tutta la vita. Il punto è che non può”, perché “appena arriveranno delle scelte politicamente sensibili la coalizione si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) “delè cheal, che silee chechi le”. È quanto ha detto in un’intervista a La Stampa il ministro dello Sviluppo economico Giancarlopure negando che all’interno della Lega ci siano spaccature in atto (leggi l’articolo). La Lega, ha assicurato, è “una sola”, al massimo “ci sono sensibilità diverse”. “La vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa”, ha spiegato, “io vorrei che rimanesse lì per tutta la vita. Il punto è che non può”, perché “appena arriveranno delle scelte politicamente sensibili la coalizione si ...

