Giorgetti | L' interesse del Paese è Draghi al Colle e elezioni subito  

Leggi su agi

(Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Quante Leghe? Ne esiste “una sola, fatevene una ragione”. Risponde così il ministro dello Sviluppo economico Giancarloin un'intervista a La Stampa, per il quale “per niente” ci sono due linee, “al massimo sensibilità diverse” è disposto a concedere, tant'è che “amando le metafore calcistiche direi che in una squadra c'è chi è chiamato a fare gol e chi è chiamato a difendere. Io per esempio ho sempre amato Pirlo. Qualcuno deve segnare, qualcuno deve fare gli assist”, sostiene. Maha un chiodo fisso: “”, perché “la vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa. Va al Quirinale? Va avanti col governo? E se va avanti con chi lo fa?”, si interroga il ministro, il quale se fosse per lui “Vorrei che rimanesse lì per tutta la vita” ma “il punto è che non può” perché ...